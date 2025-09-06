İsrailli esir: Hamas'ın esiri olduğumuzu sanıyorduk ama Netanyahu'nun esirleriyiz

İsrail, 7 Ekim 202'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinde, tam işgal kararı sonrası saldırılarını yoğunlaştırdı.

Bu karar sonrası İsrail'de başlayan gösterilerde protestocular, hükümetin savaşı bitirmesini ve israilli esirlerin geri getirilmesini istedi.

Hamasla esir takasına sıcak bakmayan İsrail hükümetine ise tepkiler sürüyor.

Bu kapsamda, İzzedin El-Kassam Tugayları tarafından esir alınan İsrailli Guy Dalal'a ait bir video yayınlandı.

İSRAİLLİ ESİRİN VİDEOSU YAYINLANDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından paylaşılan görüntülerde, esir Dalal, 28 Ağustos'ta kaydedilen videoda İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'de bir arabanın içinden açıklamalarda bulundu.

"HAMAS'IN ESİRİ OLDUĞUMUZU SANIYORDUK, AMA GERÇEK ŞU Kİ..."

Dalal, "İsrail ordusunun saldırısına rağmen Gazze şehrinde kalacağız. Bu durum, benim ve sekizden fazla İsrail vatandaşının (esirin) burada öleceği anlamına geliyor." diye konuştu.

"Hamas'ın esiri olduğumuzu sanıyorduk ama gerçek şu ki (İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu, (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'in esirleriyiz." diyen Dalal, "Onlar hep yalan söylüyor ve geri dönmemizi istemiyor." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ORDUSUNUN ŞEHRE SALDIRMASI FİKRİ BENİ DEHŞTE DÜŞÜRÜYOR"

Dalal, Tel Aviv yönetimini "Gazze'deki esirlerin hayatından sorumlu" tutarken, "İsrail ordusunun şehre (Gazze) saldırması fikri beni dehşete düşürüyor. Saldırı, burada öleceğimiz anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

"BİZ BUNLARIN BİTMESİNİ VE AİLELERİMİZE DÖNMEYİ İSTİYORUZ"

Son kurtuluş şansı olarak İsraillilerin protesto düzenlemelerini ve Netanyahu'yu anlaşmaya zorlamalarını beklediklerine dikkati çeken Dalal, "Helikopterlerin ve patlamaların seslerini duyuyoruz. Biz bunların bitmesini ve ailelerimize dönmeyi istiyoruz." dedi.

Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde 20'si sağ olmak üzere 48 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.