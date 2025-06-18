Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor.

Karşılıklı saldırılar sürerken bölgede tansiyon yüksek seyrediyor.

İran, İsrail'in önceki saldırılarına misilleme olarak kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füze sistemleriyle karşılık veriyor.

"FİNAL TÜRKİYE İLE OLACAK"

İsrail medyasına konuşan eski futbolcu ve yorumcu Eyal Berkovic'in açıklamaları ise tepki çekti.

Berkovic, Kanal 13’te yaptığı açıklamada Hamas ve İran sonrası hedefin Türkiye olabileceğini ima eden ifadeler kullandı.

Berkovic, "Bu sabah bana bir şaka yolladılar. Hamas’la çeyrek finalde berabereydik ve onları penaltılarla yendik. İran’la yarı final oynadık ve kazandık. Final Türkiye ile olacak." dedi.

Kısa sürede yayılan Berkovic'in bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

İLGİLİ HABER ABD ve İsrail medyası yazdı: ABD saldırılara katılabilir

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.