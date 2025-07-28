İsrailli insan hakları örgütleri: İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırım işliyor

İsrailli insan hakları örgütleri "B'Tselem" ve "İnsan Hakları için Doktorlar" İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 aydır işlediği soykırımı ortaya koyan "Soykırımımız" raporuna ilişkin Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.

"İnsan Hakları için Doktorlar" örgütünden Dr. Daphna Shochat, yaptığı konuşmada, kapsamlı ve derinlemesine araştırmalara dayanan raporun tek bir sonuca ulaştığını bunun da "İsrail, Gazze'de soykırım işliyor." olduğunu söyledi.

"GAZZE'Yİ AÇ BIRAKMAK, YOK ETMEK VE YERLE BİR ETMEK İSTİYORLAR"

B'Tselem'in İcra Direktörü Yuli Novak, Gazze'de 22 aydır olup bitenlerin tanımının "soykırım" olduğunu vurguladı.

Gazze’ye saldırıların başladığı günden bu yana siyasi ve askeri kademeden "kimsenin masum sayılmadığı Gazze'yi aç bırakmak, yok etmek ve yerle bir etmek" gibi tam olarak ne yapmak istediklerini açıkça belirten açıklamalar duyduklarını belirten Novak, "Tam da söyledikleri gibi orduyu tam da bunu yapmak için gönderdiler." dedi.

"İNSANLAR YİYECEK BULMAYA ÇALIŞIRKEN VURULARAK ÖLDÜRÜLÜYOR"

Duyurdukları raporun bir yardım çağrısı olduğu kadar bir uyarı da olduğunu söyleyen Novak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bombalamalar devam ediyor. Çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor. İnsanlar yiyecek bulmaya

çalışırken vurularak öldürülüyor veya tıbbi yardım eksikliğinden ölüyor.



Aynı zamanda, İsrail kontrolü altındaki tüm bölgelerde Filistinlilerin

hayatları için çok gerçek bir tehlike de mevcut. Batı Şeria'da eşi

benzeri görülmemiş bir şiddete ve İsrail'in Gazze'de kullandığı aynı

uygulamaların bir yansımasına tanık oluyoruz."

Söz konusu durumun hiç de şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Novak, "Rejim aynı rejim. Ordu aynı ordu. Ve Filistinlilere koruma sağlayacak ne yerel ne de uluslararası bir mekanizma var." uyarısında bulundu.

Novak, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın İsrail işgali altındaki diğer bölgelere yayılması tehlikesinin de olduğuna dikkati çekti.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANELERE SALDIRILARI EŞ GÜDÜMLÜ KAMPANYANIN KANITI

İsrail İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü Direktörü Dr. Guy Shalev, Şifa, E--Ehli Baptist, El-Avde, Kemal Advan, Nasır, Endonezya ve Avrupa hastaneleri dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların "eş güdümlü bir kampanyanın" kanıtı olduğunu vurguladı.

"İsrail, başından beri hastaneleri meşru askeri hedefler olarak göstererek, dünyanın hiçbir yerinde asla hoş görülmeyecek saldırıları meşrulaştırdı." ifadelerini kullanan Dr. Shalev, "İsrail, Hamas'ın hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını iddia etti ancak bu iddialar doğrulanmadı." diye konuştu.

Dr. Shalev, 1500'den fazla sağlık çalışanının öldürüldüğünü ve 300'ünün İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu söyleyerek "Bu dehşetin ortasında, meslektaşlarımız ve dostlarımız, Gazze'deki sağlık çalışanları, kendileri doğrudan saldırı altındayken hayat kurtarmak için kahramanca hareket ediyorlar. Onları desteklemek, korunmalarını sağlamak ve hesap verebilirlik ve adalet konusunda ısrarcı olmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, FİLİSTİN TOPLUMUNU YOK ETMEK İÇİN BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem Sözcüsü Kerim Cibran, Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın İsrail siyasi ve askeri yönetim kademesi tarafından açıkça ilan edilen politikanın ürünü olduğunu belirtti.

Cibran, İsrail'in etnik temizliği "resmi savaş hedefleri" arasına koyduğunu vurguladı.

"İsrail, Gazze'deki Filistin toplumunu yok etmek için bilinçli ve koordineli şekilde çalışıyor." diyen Cibran, İsrail'in etnik temizliği "resmi savaş hedefleri" arasına koyduğunu belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde en az 58 bin Filistinliyi öldürdüğünü bunun toplam nüfusun yüzde 3'üne tekabül ettiğini belirten Cibran, mevcut tahminlerin öldürülen Filistinlilerin sayısından çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nde 2 bin 200 ailenin İsrail saldırılarıyla tamamen yok olduğunu aktaran Cibran, Gazze nüfusunun yüzde 93'ünün ciddi gıda ve güvenlik sıkıntısı çektiğini, bunlardan 244 bininin ise felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kaldığını aktardı.