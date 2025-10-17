İsrailli kadınların skandal görüntüsü: Soykırım şarkısını söyleyerek egzersiz yaptılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz günlerde ateşkese varıldı...

Ancak Refah Sınır Kapısı'nı açmayan İsrail, aynı zamanda tepki çeken açıklamalarına da her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nun İbrani takvimine göre ikinci yıl dönümünde Batı Kudüs'te düzenlenen bir törende açıklamalarda bulunmuş ve yaptığı açıklamalar ile bir kez daha tepkilerin hedefi olmuştu.

SOYKIRIM YAPILMADIĞINI SAVUNDU

Filistinli grupların, Gazze Şeridi yakınlarındaki askeri noktalar ve yerleşim birimlerine düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nu "soykırım" şeklinde nitelendiren Netanyahu, Gazze'de soykırım yapılmadığını savunmuştu.

Netanyahu, "İki yıl önce soykırım ifadesinin şok edici bir örneğini (Aksa Tufanı Operasyonu) yaşadık. Bize karşı geliştirilen antisemitik komplolarda olduğu gibi hayali bir soykırımdan (Gazze'deki soykırım) bahsetmiyorum." demişti.

İSRAİL VATANDAŞLARINDAN NEFRET SÖYLEMLERİ

Öte yandan, İsrail vatandaşları da nefret söylemleri ile masum sivilleri hedef alıyor.

Bu kapsamda, İsrail'den skandal bir görüntü daha yayınlandı...

EGZERSİZ YAPARKEN SOYKIRIM ŞARKISI SÖYLEDİLER

Söz konusu görüntülerde, İsrailli kadınların, egzersiz yaparken "Köyünüz Yansın" adlı soykırım şarkısını söyledikleri görüldü.

"HERKESİN NASIL BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASI BEKLENİYOR?" YORUMU YAPILDI

Yayınlanan görüntü, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Egzersiz yapan kadınların "Köyünüz Yansın" adlı soykırım şarkısını söyledikleri anlara ilişkin, "Bugüne kadar Batılı devletlerin çoğu hala şu soruyu sormadı: Bu düzeyde soykırım hastalığı sergileyen bir toplumun yanında diğer herkesin nasıl barış içinde yaşaması bekleniyor?" şeklinde yorumlar yapıldı.