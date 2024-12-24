AA

İsrail'de Ortak Liste Partisi Başkanı Ahmed et-Tiybi, Knesset oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Orta Doğu'nun "son diktatörü" olduğunu savundu.

"SON ORTADOĞU DİKTATÖRÜ SİZSİNİZ"

Netanyahu'ya hitaben Tiybi, "Esad rejiminin devrilmesinden sonra ayakta kalan son Ortadoğu diktatörü sizsiniz.” ifadesini kullandı.

Tiybi, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki sistematik ayrımcılığa ilişkin meclis kürsüsünden sık sık Netanyahu'yu eleştiren açıklamalarda bulunuyor.

SURİYE'DE 61 YILLIK BAAS REJİMİNİN DEVRİLMESİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Esed rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.