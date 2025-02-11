İsrailli muhalif lider Lapid: Netanyahu ateşkes sürecine zarar verdi

AA & Ensonhaber

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada esir takası ve ateşkes sürecindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail yönetiminin tüm esirleri döndürmesi gerektiğini söyleyen Lapid, bundan daha önemli ve acil başka bir şey olmadığını ifade etti.

Lapid, son gelişmeler nedeniyle hedef aldığı Netanyahu'nun esir takasını geciktirdiğini ve sürece zarar verdiğini kaydetti.

Netanyahu'ya ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçilmesi halinde koalisyon hükümetini devirme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten korkmaması gerektiğini söyleyen Lapid, Smotrich'in çekilmesi halinde partisinin Netanyahu hükümetine güven oylamasında destek vereceği mesajını yineledi.

ANLAŞMA ASKIYA ALINMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

Netanyahu ise "Hamas, esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek. İsrail, şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak. Hamas, sonunda yenilene kadar devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.