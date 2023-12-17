İsrailli şirketlerin gözü Gazze topraklarında: Yerleşim çağrısı yapıyorlar İsrail merkezli firmalar, Gazze için "Bizim toprağımız" ifadelerini kullanmaya başladı. Gazze Şeridi halkından 'işgalci' diye söz eden İsrailliler, yeni yasa dışı yerleşim yerlerinin hesaplarını yapıyor.

AA

Gazze'yi harabeye çeviren İsrail ordusu, bölgede binlerce sivil can kaybına imza attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılardan sonra Gazze'deki kontrolü ele alacaklarını söylüyor.

İsrailli şirketler de işgalin başarılı olması halinde Gazze’de Yahudiler için yerleşim yerleri planları hazırlıyor.

Tel Aviv yönetimince finanse edilen yerleşimci örgütlerin oluşturduğu bir koalisyon "Gazze Yerleşim Konferansı için Pratik Hazırlık" başlığıyla Tel Aviv'de konferans düzenledi.

Gazze'ye göz diktiler: Bizim topraklarımız

Konferansın ardından yerleşimci örgütler tarafından "Gazze İsrail Toprağıdır! Savaşın, Kurtarın, Yerleşin" yazılı reklamlar yayınlandı.

Söz konusu reklamlarda, Gazze'de Yahudi yerleşimciler için kurulması planlanan yerleşim birimleriyle ilgilenen İsraillilerin ön kayıt oluşturabilmesi için müşteri hizmetleri numarası paylaşıldı.

Yerleşim yerlerini geliştirme şirketlerinden biri olan "Harei Zahav", Instagram hesabından paylaştığı mesajlarında "Gazze yerleşimlerinin" reklamını yapıyor.

"Sahilde bir ev hayal değil"

İsrailli şirketin paylaşımlarında, Gazze sahilinde villa tarzı evlerin çizimleriyle birlikte, "Sahilde bir ev hayal değil! Molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık." ifadelerine yer verildi.

Gazze halkına 'işgalci' dediler

Filistinlilerin topraklarını, evlerini ve arazilerini daha önce gasbederek Batı Şeria, Doğu Kudüs, Nablus, Golan Tepeleri gibi işgal edilen bölgelerde yerleşim yerleri kuran şirketlerin, Gazze'deki halkı "işgalci" olarak nitelemesi dikkati çekti.

Söz konusu İsrailli şirket, işgalin başarılı olması halinde yeniden kurulması planlanan yerleşim yerlerinin isimlerini ve Gazze Şeridi boyunca yaklaşık konumlarını gösteriyor.

İsrail, 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye devam ediyor.

Yasa dışı yerleşim yerleri

Bu süre boyunca iktidara gelen hükümetler, yerleşim yerlerini, Filistin topraklarını Yahudileştirme aracı olarak kullanma politikasını aralıksız olarak sürdürdü.

İsrail'in yerleşim yerleri oluşturması uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yasa dışı kabul ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)