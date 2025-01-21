İsrailli uzmanlardan Hamas itirafı: Savaşı kaybettik, hala güçlüler

AA

Hamas ve İsrail arasında gerçekleştirilen esir takası anlaşması kapsamında, 3 İsrailli kadın karşılığında 90 Filistinli çocuk ve kadın, pazarı pazartesiye bağlayan gece işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı sırada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının teçhizatlı şekilde görünmesi dikkati çekti.

"HAMAS'IN EGEMENLİĞİ DE SAĞLAM ŞEKİLDE AYAKTA KALDI"

Yedioth Ahronoth gazetesinin analistlerinden Avi Issacharoff, konuyla ilgili yazısında, "15 ay süren saldırıların ardından bile Hamas'ın hala yerini koruduğunu" belirtti.

"Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet Hamas'ı ortadan kaldıracağını açıklamış olmasına rağmen Hamas sadece askeri açıdan değil, egemenliği de sağlam şekilde ayakta kaldı." ifadesini kullanan Issacharoff, "Bazı güvenlik görevlilerinin, bu savaşın boşuna olduğu uyarılarına rağmen Netanyahu ve bakanları aylardır Hamas yönetimine bir alternatif bulunması konusunda derinlemesine tartışılmasını şiddetle reddetti." değerlendirmesinde bulundu.

Issacharoff, bunu "savaşın en büyük başarısızlığı; 2024'ün başarısızlığı" olarak addetti.

"KASITLI VE SUÇ NİTELİĞINDEKİ İHMAL"

Aksa Tufanı'na atıfta bulunan Issacharoff, 7 Ekim'deki (2023) istihbarat başarısızlığının bilindiğini; fakat en büyük siyasi başarısızlığın ise hükümetin saldırılar sonrası yapılacaklar konusunda sergilediği "kasıtlı ve suç niteliğindeki ihmal" olduğunu belirtti.

Issacharoff, geçici de olsa saldırılar sonrasındaki güne ulaşıldığını; İsrail kabustan yine kabusa uyanırken sınırın diğer tarafında Hamas'ın otoritesinin; tünel inşasının ve daha fazla kişinin asker olmasının devam ettiğini yazdı.

"HAMAS HALA EGEMENLİĞİ ELİNDE BULUNDURAN OTORİTE"

Sivil toplum kuruluşu İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Amir Avivi ise güvenlik birimlerinin, Hamas'ı askeri bir yapı olarak yok etmeye ve liderlerine zarar vermeye odaklandığına dikkati çekti.

İsrail'deki Maariv gazetesine yaptığı açıklamada Avivi, İsrail'in, Hamas liderlerinin bir kısmını tasfiye etmenin dışında egemen bir otorite olarak Hamas'ı devirmek için harekete geçmediğini savundu

Avivi, "Hamas'ın mühimmatına ciddi şekilde zarar verdik fakat siyasi olarak bölge sakinlerinin (Filistin halkı) gözünde Hamas hala egemenliği elinde bulunduran otorite." ifadesini kullandı.

GÜÇ GÖSTERİSİ

Haaretz gazetesindeki askeri analistlerden Amos Harel ise pazar günü Gazze kentinde yüzlerce silahlının (Filistinli), birkaç gün öncesine kadar İsrail ordusunun faaliyet gösterdiği alandan birkaç kilometre uzakta ortaya çıktığına dikkati çekti.

Bu durumu, Hamas'ın askeri gücünü ve sivil hükümeti yeniden kurma arzusunu sergilediği şeklinde yorumlayan Harel, ancak birkaç ay içinde Gazze'nin geleceğine ilişkin düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti.

Harel, ayrıca Netanyahu'nun anlaşmanın 42 gün sürecek ilk aşamasından sonra saldırılara dönme ihtimalini uzak gördüğünü aktardı.

"İSRAİL 7 EKİM 2023'TE SAVAŞI BÜYÜK ÖLÇÜDE KAYBETTİ"

İlk aşamanın sonunda saldırıların yeniden başlamasına ilişkin ifadelerin, teorik olduğunu; kararın artık ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde olduğunu savunan Harel, "Eğer ABD Başkanı Gazze'deki savaşın sona erdirilmesinin gerekliliği konusunda ısrar ederse Netanyahu'nun ona karşı koyması zor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Harel, "Üzücü gerçeğin, İsrail'in 7 Ekim 2023'te savaşı büyük ölçüde kaybetmesi" olduğunu dile getirdi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.