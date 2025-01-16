İsrailli yetkili duyurdu: Kabine, Gazze’de ateşkes anlaşmasını yarın oylayacak

İHA

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes için kritik süreçler yaşanıyor.

İsrail, dün gece varılan anlaşmada Hamas yetkililerinin 'son dakika krizi' çıkardıklarını iddia ederek karşı tarafı şantaj yapmakla suçlaması sonrası İsrail kabinesi de bu kapsamda kararını duyurdu.

KABİNEDEN TOPLANMAMA KARARI

Hamas'ın anlaşma şartlarının tamamını kabul ettiğini açıklamadan İsrail kabinesi, ateşkes için toplanmayacak.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edildi.

Açıklamada, "İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tamamını kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİLLİ YETKİLİ SON KARARI AÇIKLADI

Son dakika gelişmesinde adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, İsrail kabinesinin ateşkes anlaşmasını oylamak üzere yarın sabah toplanacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiğini iddia ederek, anlaşmayı onaylamak için bugün yapılması beklenen kabine toplantısının ertelendiğini duyurmuş, Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamıştı.