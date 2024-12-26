İsrailliler, Batı Şeria'da Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

AA

Gazze topraklarında katliam yapan İsrail ordusu, Batı Şeria topraklarındaki işgalini de sürdüyor.

"Söz verilmiş topraklar" inancıyla Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, masum sivillerin ibadetlerini gerçekleştirdiği yapılara baskın düzenlemeye devam ediyor.

Katliama destek veren İsrailliler, ordusunun koruması altında Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenledi.

ASKERİ ARAÇLAR KONUŞLANDIRILDI

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri taşıyan otobüsler ve bir buldozerin eşlik ettiği onlarca İsrail askeri aracının, Yusuf Makamı'na gelerek etrafına konuşlandığını belirtti.

ÖLÜ YA DA YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

Yusuf Makamı'nın çevresinde Filistinli gençlerle İsrail ordusu arasında kavga çıktığını ifade eden görgü tanıkları, olaylar sırasında ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

YUSUF MAKAMI

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.