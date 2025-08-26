İsrailliler, Tel Aviv'de sokağa çıktı: Gazze'de savaşın sona erdirilmesi talebiyle protesto düzenleniyor

İsrail'de tansiyon yükseliyor...

Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumunu sürdüren İsrail, Hamas’la ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmayı da reddediyor.

İsrail'in bu tutumu dünyadan tepki çekerken, İsraillilerde Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine 'ateşkes ve esir takası' baskısı yapıyor.

"ULUSAL MÜCADELE GÜNÜ" İSMİYLE ÜLKE ÇAPINDA KİTLESEL PROTESTO ÇAĞRISI

İsrailli esir yakınları, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle "ulusal mücadele günü" ismiyle duyurdukları ülke çapındaki kitlesel protesto ve eylemlerde pek çok kentte yolları trafiğe kapattı.

YOL KAPATMA EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon otoyolu dahil olmak üzere Kudüs'e giden 1 numaralı otoyolu sabah erken saatlerden bu yana trafiğe kapatan protestocular, ülkeyi Akdeniz sahili boyunca kuzeyden güneye kateden 4 numaralı otoyolda da uzun süre eylem yaparak trafik akışını engelledi.

Yol kapatma eylemleri gerçekleştiren bazı göstericilerin yollarda ateş yaktığı görüldü.

Buna karşın İsrail polisi, sabah erken saatlerde başlayan eylemlerin ardından tüm yolların trafiğe açıldığını duyurdu.

KÜTLESEL PROTESTOLAR GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Gece saatlerine kadar sürecek kitlesel protestolar sırasında göstericilerin trafiği kapatma eylemlerine devam etmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin çağrısıyla akşam saatlerinde Tel Aviv'de kitlesel bir protesto gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BAKANLARIN EVLERİNİN ÖNÜNDE "ANLAŞMA" ÇAĞRISI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını sona erdirerek derhal masadaki ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamasını isteyen onlarca gösterici, bakanların evinin önünde protesto düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın ülkenin orta kesimindeki Nes Ziona kentindeki evinin önüne gelen onlarca gösterici, İsrailli esirlerin isimlerini bağırdı.

HÜKÜMET ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Başkent Tel Aviv’in kuzeyindeki Hod Haşaron kentinde de onlarca protestocu Eğitim Bakanı Yoav Kisch’in evinin önünde ateşkes çağrısı yapan pankart açarak hükümet aleyhine sloganlar attı.

Hükümete ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması yönünde baskı yapmak için Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ekonomi Bakanı Nir Barkat’ın Batı Kudüs’teki evlerinin önünde de protestolar sürüyor.

MUHALİF MİLLETVEKİLLERİ PROPTESTOLARA DESTEK VERDİ

İsrail’de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle yapılan kitlesel protestolara muhalif milletvekilleri ve siyasi parti liderlerinden de destek geldi.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, ülkenin güneyindeki bir otoyolda gerçekleştirilen yol kapatma eylemine katıldı.

İşçi Partisi Milletvekili Gilad Kariv de kitlesel protestolara katılan isimler arasında yer aldı.

Tel Aviv’de “Rehineler Meydanı” olarak isimlendirilen alana gelen Kariv, The Times of Israel gazetesine verdiği demeçte daha önceki ateşkes ve esir takası anlaşmalarının kamuoyu baskısıyla yapıldığına işaret etti.

Kariv, bir milyon İsraillinin sokağa çıkması gerektiğini aksi takdirde Gazze'deki “savaşı" bitiremeyeceklerini ve esir takası anlaşmasını hükümete imzalatamayacaklarını söyledi.

"NETANYAHU'NUN KAMUOYU BASKISINDAN KORKTUĞUNA" İŞARET EDİLDİ

İsrailli esir aileleri ise halka, gece geç saatlere kadar sürecek kitlesel protestolara katılması yönündeki çağrısını sabah saatlerinde yineledi.

Tel Aviv’deki Rehineler Meydanı'nda toplanan aileler adına basın açıklamasında bulunan esir Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker, "Netanyahu’nun kamuoyu baskısından korktuğunu" dile getirdi.

Zangauker, "Harika bir milletimiz var ancak hükümetimiz yok." ifadelerini kullandı.

DONALD TRUMP'A SESLENDİLER

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri yaptığı açıklamada "masada Hamas'ın kabul ettiği ateşkes ve esir takası anlaşma teklifi olduğunu vurgulayarak Netanyahu'yu siyasi çıkarları için anlaşmayı kabul etmemekle" suçladı.

İsrailli esir aileleri, "savaşın 2-3 haftaya biteceği" ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek "bunu savaşın bitmesi için bir tarih vaadi olarak kabul ettiklerini" dile getirdi.