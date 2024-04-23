İstanbul'da döner kesen Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'da eleştirildi Steinmeier'in döner kesmesi Almanya'da tepkiyle karşılandı. Avrupa ülkesinde birçok alanda Türklerin adından söz ettirdiği belirtilerek, "Federal Başkan'ın aklına gelen tek şey ise döner" denildi.

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ensonhaber.com

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye'de döner kesmesi, ülkesinde eleştiri konusu oldu.

Türkiye turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Steinmeier, Tarabya'daki Almanya Büyükelçiliği rezidansına geçti.

Steinmeier, Berlin'de özel olarak hazırlanan ve Türkiye'ye getirilen 60 kiloluk döneri kesti.

"Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı"

Alman Cumhurbaşkanı'nın kesim işlemi sırasında objektiflere yansıyan anları, söz konusu Avrupa ülkesinin gündemine oturdu.

Bild gazetesinin, "Steinmeier'in döner sorunu: Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı" başlıklı haberinde, Steinmeier'e yöneltilen eleştiriler sıralandı.

Almanya'daki Türk göçmenlere övgü

İstanbul'daki konuşması sırasında Almanya'daki Türk göçmenlere övgüde bulunan Steinmeier'in şu sözleri hatırlatıldı:

Ülkemizin inşasına yardımcı oldular, güçlendirdiler ve toplumumuzun kalbinde yer aldılar.

Kelimeler 'dokunaklı' ama...

Bu açıklamanın "dokunaklı" kelimelerden oluştuğu, fakat dönerin "her şeyi gölgede bıraktığı" kaydedildi.

Türklerin 1962'den beri Almanya'da olduğu anımsatılarak, "Artık üçüncü kuşak oldular." denildi.

"Aklına gelen tek şey döner"

Almanya'da Türk kökenli gazeteciler, doktorlar, iş insanları, profesörler, sanatçılar ve politikacılar olduğu anımsatıldı.

Yine Almanya'da koronavirüs salgınına karşı aşıyı Türklerin bulduğuna işaret edilerek, "Federal Başkan'ın aklına gelen tek şey ise döner." notuna yer verildi.

Döner eleştirisi

Steinmeier'in, döneri Almanya'dan Türkiye'ye götürmesinin, "Türkiye'ye ilişkin imajının klişe ve eski" olduğu ifade edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın bu tutumuna dair, "İtalya'yı ziyaret edecek olsa yanında pizza götürmezdi." denildi.