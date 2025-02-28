İstanbul'da Rusya-ABD görüşmesi: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

DHA

İstanbul önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı..

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, ABD-Rusya heyetleri arası görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın, Rus heyetine de Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Bölümü Direktörü Büyükelçi Aleksandr Darchiyev'in başkanlık ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un karşılıklı diplomatik temsilciliklerin işleyişlerini etkileyen meselelerde görüşmelere başlama konusunda vardıkları mutabakat kapsamında iki ülke heyetlerinin 27 Şubat'ta İstanbul’da bir araya geldikleri kaydedildi.

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Görüşmede ABD heyetinin, bankacılık hizmetlerine ve sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlere erişimle ilgili endişelerini ve Moskova Büyükelçiliği'nde sürekli ve sürdürülebilir düzeyde personelin görevli bulundurulmasına duyulan ihtiyacı ilettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: