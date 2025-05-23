İstanbul’da Rusya-Ukrayna esir takası mutabakatı

AA & Ensonhaber

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakereleri, önemli bir insani uzlaşmayla sonuçlandı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı olarak esir takasında anlaştığı bildirildi.

270 ASKER VE 120 SİVİL TAKAS EDİLDİ

Anlaşma kapsamında, Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelerden 270 Rus askeri ile Ukrayna ordusunca Kursk bölgesinde tutulan 120 sivil Rusya’ya teslim edildi. Buna karşılık, Rusya tarafından tutulan 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil de serbest bırakıldı. Serbest kalan Rus vatandaşlarının şu anda Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı ve tedavileri için Rusya’ya gönderilecekleri açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geniş çaplı esir takasının Moskova’nın inisiyatifiyle başlatıldığını ve bu sürecin önümüzdeki günlerde devam edeceğini duyurdu.

DOLMABAHÇE'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞMELER

İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmelerde taraflar, “1000’e 1000” oranında büyük bir esir takasının temelini atarken, olası bir ateşkes için pozisyonlarını da detaylı şekilde paylaştı. Ayrıca, iki ülkenin liderlerinin doğrudan bir araya gelme ihtimali de müzakere masasında gündeme geldi.

Bu gelişmeler, savaşın sürdüğü ortamda diplomatik çözüm arayışlarının yeniden ivme kazandığını gösteriyor.