İstanbul'daki deprem Yunan basınında: Deprem tehlikesi geçmedi

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İstanbul'u depremler salladı...

Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Yunanistan'ı da alarma geçirdi.

BÜYÜK VE TEHLİKELİ FAY OLDUĞUNU İFADE ETTİLER

İstanbul'u sallayan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan basınına açıklama yapan uzmanlar, Marmara'da çok büyük ve tehlikeli bir fay olduğunu söyledi.

OPEN TV'ye konuşan Sismolog Kostas Papazachos, "Fay çok büyük, İstanbul'a çok yakın ve zor bir geçmişi var. Son 300 yılda, bölgede eşi benzeri görülmemiş hasarlara yol açan çok büyük depremler meydana getirmedi. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde böyle bir depremin olması gerektiğini öngören bir dizi model var. Bu çok tehlikeli ve büyük bir depremin çok ağır sonuçları olacaktır" dedi.

GELECEK DEPREMLERE İŞARET ETTİ

Endişe verici nokta olarak İstanbul'un çok büyük bir kent merkezi olması durumunu gösteren Papazachos, gelecekteki bir depremin 7 Richter'e yakın olacağını çünkü "7'lerin bu fay üzerindeki tipik depremler olduğunu" ifade etti.

Sismolog, Yunanistan'ın olası depremden kadar etkileneceği konusunda ise şunları söyledi:

Marmara bölgesinde büyük depremler olduğunda, 1999'da olduğu gibi, genellikle önümüzdeki 5 yıl 10 yıl kuzey Yunan bölgesinde biraz daha fazla yük olur. Hatırlayın 1999'da önümüzdeki dönemde çok ağır bir hava yaşayacağımızı biliyorduk.

"TEKTONİK YAPILARI HAREKETE GEÇİRMEZ"

Bunun ötesinde, Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas da İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin Yunanistan'daki tektonik yapıları harekete geçirmeyeceğini tahmin ediyor.

ERT'ye konuşan Lekkas, "Bu depremin Yunanistan'daki tektonik yapıları harekete geçirmesi beklenmiyor, tabii ki daha büyük büyüklüklere ulaşmazsak, bu durumda Yunan bölgesinin ne kadar etkilendiğini görmek için değerlendirmemizi gözden geçireceğiz" dedi.

KORKUTAN UYARI

ALPHA TV'ye konuk olan Profesör Synolakis, Yunan Yayı ve Ege için korkutucu uyarılarda bulundu.

'8 BÜYÜKLÜĞÜNÜ' İŞARET ETTİ

Kostas Synolakis, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerinde "Yunan yayı üzerinde 8'den büyük bir deprem bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Synolakis, "İstanbul'daki deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın çok iyi bilinen bir segmentinde gerçekleşti, ki bu fay Kuzey Ege'ye kadar uzanıyor" diyen uzman şöyle devam etti: