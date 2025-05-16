AA

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde İstanbul'da düzenlenen toplantı bitti.

İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen toplantıda İran'ı, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi temsil etti.

İstanbul'daki görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

"GEREKLİ DURUMDA TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Toplantının sora ermesinin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

Dr. Taht Revançi ve ben üç Avrupa ülkesinin siyasi yetkililerini İstanbul'da ağırladık. (ABD ile devam eden) Dolaylı nükleer görüşmelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konularını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk.



İran ve üç Avrupa ülkesi diplomasiyi sürdürme ve en iyi şekilde kullanma kararlılığındadır. Gerekli durumda tekrar bir araya gelip görüşmeleri sürdüreceğiz.

"HIZLA HAREKET ETMELİLER, AKSİ TAKDİRDE KÖTÜ BİR ŞEY OLACAK"

Trump, hızla ilerleyen nükleer programında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle müzakerelerin sürdüğü İran'a teklif sunulduğunu ve İran'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Trump, gazetecilerin "ABD İran'a resmi bir teklif sundu mu? Steve Witkoff bunu iletti mi" sorusunu, "Bir teklif sunuldu. Daha da önemlisi hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyorlar, aksi takdirde kötü bir şey olacak." şeklinde cevapladı.

'TETİK MEKANİZMASI'NIN SÜRESİ 18 EKİM'DE SONA ERİYOR

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD-İran müzakerelerinin ertelenmesinin ardından görüşme iptal edilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek 'tetik mekanizması' adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor.

Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor.

"MEKANİZMANIN KÖTÜYE KULLANILMASI GERGİNLİĞİ TIRMANDIRABİLİR"

İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde 'tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının' sonuçları olacağını belirterek, "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Erakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.