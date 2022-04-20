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    İsveç halkı, NATO'ya katılmak istiyor

    Ülkede yapılan ankette halkın yüzde 57'si askeri ittifakta yer almak istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 12:10
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    İsveç halkı, NATO'ya katılmak istiyor

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, İsveç'i NATO'ya katılım konusunda yeniden düşünmeye sevk etti.

    İskandinav ülkesinde yapılan anket, "Rusya tehdidi karşısında" halkın giderek artan çoğunluğunun NATO'ya katılmaktan yana olduğunu gösteriyor.

    Yüzde 57 NATO'dan yana

    Sonuçlara göre, İsveçlilerin yüzde 57'sinin NATO üyeliğini desteklediği ortaya çıktı. Bu oran mart ayında yüzde 51 düzeyindeydi.

    Bu ay yapılan ankette, askeri ittifakta yer almaya karşı çıkanlar yüzde 24'ten yüzde 21'e gerilerken, kararsız olanlar ise yüzde 25'ten yüzde 22'ye düştü.

    Askeri ittifaklara katılmama politikası

    Reuters'ın haberine göre; mart ayında düzenlenen anket, İsveçlilerin çoğunluğunun NATO'ya katılmaktan yana olduğunu gösteren ilk araştırma olarak kayıtlara geçti.

    İsveç, Napolyon döneminden beri savaşta yer almadı ve güvenlik politikasını "askeri ittifaklara katılmama" üzerine inşa etti.

    İsveç'ten sonra Finlandiya da tartışıyor

    Ancak Finlandiya gibi, Moskova'nın "özel askeri operasyon" şeklinde nitelendirdiği Ukrayna saldırıları, Stockholm yönetimini de yeniden düşünmeye zorladı. Her iki ülkenin, 30 ülkeden oluşan ittifaka katılma ihtimali yüksek görülüyor.

    İsveç halkı, NATO ya katılmak istiyor #1

    Rusya: Olumsuz sonuçlara yol açar

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, geçen ay yaptığı açıklamada, NATO üyeliği için referandum yapılmasına temkinli yaklaşarak, "Her konu halka götürülmez." demişti.

    Moskova yönetimi, İsveç'in olası NATO üyeliğinin Kuzey Avrupa'da olumsuz sonuçlara yol açacağını söylemişti.


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