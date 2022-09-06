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    İsveç: Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı

    İsveç Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Oscar Stenström, Türkiye ile İsveç güvenlik birimleri arasında iş birliğinin artırılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
    • 06.09.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:28
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    İsveç: Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı

    İsveç, Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmak için başvuruda bulundu.

    İsveç'in bu talebi Türkiye'nin vetosuna takıldı.

    İsveç'in terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini belirten Türkiye, NATO'ya üyelik şartı için taleplerini iletti.

    İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında üçlü mutabakat anlaşması imzalandı.

    "Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı ve açık yürekliydi"

    İsveç'in NATO'ya katılım süreci devam ederken İsveç Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Oscar Stenström, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlenen Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısını, Aftonbladet gazetesine değerlendirdi.

    "İsveç ve Türkiye arasında derinleştirilmiş, uzun vadeli bir iş birliğinin parçası olarak görülmelidir"

    AA'nın haberine göre toplantıda, NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra anlaşmasının nasıl uygulandığının görüşüldüğünü aktaran Stenström, "Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı ve açık yürekliydi. Görüşmede, anlaşmaya uygun olarak ülkelerin güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı. Toplantı, İsveç ve Türkiye arasında derinleştirilmiş, uzun vadeli bir iş birliğinin parçası olarak görülmelidir. İsveç'in NATO üyeliğinin arka planını düşünürsek, bu iş birliği önemli ve doğaldır." ifadesini kullandı.

    İsveç: Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı #1

    İsveç: Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı #2


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