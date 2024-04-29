İstanbul alarmda! Yola çıktı geliyor; o tarihte tepeden patır patır düşecek Mayıs ayında baharı beklerken, meteoroloji kaynakları acil durumu bildirdi. Özellikle İstanbul’da o tarihte oraj bekleniyor. Bir anda başlayacak, kimse ne olduğunu anlamayacak...

ensonhaber.com

Mayıs ayına girerken bahar havası yerine soğuk esintiler hissediliyor.

Ülkenin dört bir yanında bir süre daha sonbaharı aratmayacak bir hava hakim olacak gibi görünüyor.

Meteoroloji yetkilileri ise özellikle İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu.

İstanbul'da birdenbire etkisini gösterecek olan bu hava değişikliğine karşı hazırlıklı olmak önemli.

Şemsiyeleri yanınızdan eksik etmeyin ve montlarınızı hemen yakınınıza alın!

O tarihte felaket geliyor

İstanbul'da yeni haftanın serin ve ara ara yağmurlu geçeceğini belirten Hava Forum, oraj ihtimalini duyurdu.

Paylaşımında, "İstanbullular güneşi soruyor. Güneş, 4 günlük istiharat raporu aldı, aramızda olamayacak. Yeni haftaya çok bulutlu, serin ve ara ara hafif tatlı yağmurlu havayla başlayacağız. Salı günü oraj ihtimali var. Henüz netleşmedi bu durumu da takip ediyoruz. Bilginize sunarız..." ifadelerine yer verdi.