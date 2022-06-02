Petrol
116.22
-0.06%
Euro
17.71
1.22%
Dolar
16.4761
0.51%
Altın
986.41
1.35%
Borsa
2586
0.00%
Bitcoin
498.616
-4.76%
BTXN Coin
12.18
-3.33%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    İsveç, Ukrayna'ya 95 milyon euroluk askeri yardım gönderecek

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon euro tutarında yeni askeri yardım yapılacağını bildirdi.
    • 02.06.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsveç, Ukrayna'ya 95 milyon euroluk askeri yardım gönderecek

    Ukrayna'ya, Rusya savaşına karşı yardımlar devam ediyor.

    Son yardım kararı İsveç'ten geldi.

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon euro tutarında yeni askeri yardım göndereceklerini açıkladı.

    Linde, söz konusu yardımı Twitter hesabından duyurarak, Ukrayna'ya 4 destek paketini içeren yardım yapılacağını belirtti.

    95 milyon euroluk yeni destek

    Linde, "İsveç, Ukrayna'ya gemisavar füzeleri, tanksavar silahları ve mühimmat dahil 12,7 mm uçaksavar gönderecek. Bu 4 destek paketini içeren yardım, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan mali katkıyı da içermektedir. Yardımın toplam tutarı 95 milyon eurodan fazla. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı durmalı." ifadesini kullandı.

    İsveç hükümeti, 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya yeni askeri yardım göndereceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin mahiyetinin açıklanmayacağı belirtilmişti.

    AA'nın haberine göre İsveç, Ukrayna'ya daha önce 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti.

    İsveç, Ukrayna ya 95 milyon euroluk askeri yardım gönderecek #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da kuyumcu aracından altın çalan çete çökertildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da kuyumcu aracından altın çalan çete çökertildi

    İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı düştü
    Yaşam

    İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı düştü

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir