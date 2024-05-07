Süper Lig'de gol kralı kim olacak? Süper Lig gol krallığı sıralaması! Icardi, Dzeko, Manaj...

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçları dün akşam oynanan müsabakaların ardından tamamlandı.
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının bitmesinin ardından gol krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.
Süper Lig'de 35. hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.
Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..
Gol Krallığı
1 - Mauro Icardı - 23 Gol (Galatasaray)
2 - Edin Dzeko - 20 Gol (Fenerbahçe)
3- Rey Manaj - 18 Gol (Sivasspor)
4 - Mame Thiam - 16 Gol (Pendikspor)
5 - Adam Buksa - 15 Gol (Antalyaspor)
6 - Aytaç Kara - 14 Gol (Kasımpaşa)
7 - Krzysztof Piatek - 14 Gol (Başakşehir FK)
8- Nuno Da Costa - 12 Gol (Kasımpaşa)
9 - Deniz Dragus - 12 Gol (Gaziantep FK)
10 - Paul Onuachu - 12 Gol (Trabzonspor)