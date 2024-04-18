İsveç'te cinsiyet değiştirme yaşı 16'ya düştü İsveç parlamentosu, yoğun eleştirilere rağmen, bireylerin yasal cinsiyetlerini daha rahat değiştirebilmelerine olanak tanıyan ve yaş sınırını 18'den 16'ya indiren bir yasayı onayladı.

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İsveç, yasal cinsiyet değişikliği sürecini hızlandırıyor.

Şu anda geçerli olan uzun ve zorlu prosedür, gelecek yılın başında yürürlüğe girecek yeni yasayla değişecek.

16 yaşında cinsiyet değiştirebilecekler

Yasayla birlikte cinsiyet değiştirme yaşı da 18'dne 16'ya düşmüş olacak.



Artık, cinsiyet değişikliği için sadece bir doktor veya psikologla kısa bir görüşme yetecek.

Yeni yasa, cinsiyet değişikliği sürecini tıbbi prosedürlerden de ayrıştıracak.

Bu değişiklik, İsveç'i komşu ülkeleriyle uyumlu hale getirecek ve Avrupa'daki diğer birçok ülkeye benzer bir sistem sunacak.

İsveçliler yasaya karşı

Ancak bu değişiklik, hükümet ve halkı ikiye bölmüş durumda.

Anketlere göre, İsveçlilerin çoğunluğu bu değişikliği olumsuz karşılıyor. Eleştirmenler, daha fazla değerlendirme gerektiğini ve toplumda rahatsızlık yaratabilecek sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.

Hükümet içinde de görüş ayrılıkları var. Ancak, merkez sağ ve merkez sol partilerin işbirliğiyle yeni yasa geçirildi, bu da bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Aşırı sağcılar ise değişikliği kınayarak, öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini iddia ediyorlar.