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AA

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Upplands Vasby bölgesine bağlı Prastgardsvegen Mahallesi'nde, balkonunda yangın çıkan apartmanına girerek birçok komşusunu kurtaran Türk vatandaşı Mesut Zengin ile oğlu 14 yaşındaki Furkan Zengin, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mitti Upplands Vasby gazetesi, olayı manşetten okurlarına duyururken, İsveç sosyal medyası, baba ile oğlunu 'kahraman' ilan etti.

"KOMŞULARIMIN DIŞARI ÇIKMASINI SAĞLADIM"

Konya'nın Kulu ilçesinden 2006'da İsveç'e geldiğini belirten Zengin, oğlunu antrenmana götürmek için evden çıktıklarını ve apartmanın 4. katında oturan komşusunun balkonunu alevlerin sardığını gördüklerini belirterek, şunları anlattı:

Ben birinci katta oturuyorum. Balkondaki alevleri fark edince oğlum Furkan'a, bütün dairelerin kapılarının zilini çalıp yangın çıktığını komşulara haber vermesini istedim. Ben de 3. katta oturan komşularımın zilini ve kapısını çalarak onların dışarı çıkmasını sağladım.



Yangının çıktığı 4. kata geldiğimde kapının zilini çaldım ve kendime 5 saniye verdim. Kapıyı açan olmasaydı, büyük bir mutfak camı vardı, orayı kırıp içeri girecektim. Kapıyı yaşlı bir kişi açtı, onlara 'İçeride başka yaşayan var mı?' diye sordum. Bu kişi, eşinin yaşadığını söyledi. İkisinin de sakin olmasını ve balkonlarının yandığını söyleyip dışarı çıkmalarını istedim.

"DUMANDAN DOLAYI DIŞARI ÇIKTIĞIMDA BAYILMIŞIM"

O sırada diğer komşularının kendisine iki yangın söndürücü verdiğini belirten Zengin, "Yangın söndürme tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına aldım. Bu sırada yüksek oranda duman soluduğum için dışarı çıktığımda bayılmışım." diye konuştu.

Kendisine ilk müdahalenin ambulansta yapıldığını söyleyen Zengin, kendi durumunu gören eşi ve çocuğunun gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

"TÜRKLER İYİLİKSEVER BİR MİLLETTİR"

Yangına müdahale ederken soluduğu zehirli dumandan dolayı 2 gün hastanede tedavi gördüğünü aktaran Zengin, hastanede kaldığı sürede kendisiyle çok ilgilenildiğini dile getirdi.

Zengin, Türklerin iyiliksever bir millet olduğunu gösterdiklerini vurguladı.

Furkan Zengin ise babasının ambulansta baygın yattığını gördükten sonra çok korktuğunu kaydetti.

BABA VE OĞULA PLAKET VERİLDİ

Olayın gazete manşetlerine yansıması, ülkede yaşayan Türk toplumunda da memnuniyetle karşılandı.

Stockholm Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün, ülkede kahraman ilan edilen baba ve oğlunu, derneklerine davet ederek, topluma örnek oldukları için plaket verdi.