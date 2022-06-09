İsveç'te seçmenler, Amineh Kakabaveh'ten rahatsızlık duyuyor

Ülkedeki sağ seçmen, Kakabaveh'in belirleyici olmasından endişe ediyor. Kakabaveh'in konumunun, Ankara ile NATO konusundaki görüşmeleri etkileyebileceğine dair korkuya yol açtığı belirtildi.

İsveç'te bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İskandinav ülkesindeki siyasetin gidişatını etkilemesiyle dikkat çekiyor.

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi Kakabaveh, ülkedeki sağ seçmenler arasında huzursuzluğa yol açtı.

Anket şirketi Demoskop'un yaptığı araştırmada tablo ortaya çıktı.

Kakabaveh tartışması

Sağ seçmenin, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasına, İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü NATO'ya üyelik müzakerelerinin karıştırılmasının yanlış olduğu görüşünü taşıdığını ve bu süreçte Kakabaveh'in siyasete etkisinden rahatsızlık duyduğunu gösterdi.

Demoskop Genel Müdürü Karin Nelsson, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç solunda, muhalefetteki sağ partilerce seçimlere üç ay kala Johansson hakkında gensoru verilmesinin büyük hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

"Sağ seçmen büyük rahatsızlık duyuyor"

Kakabaveh'in meclisteki oylamalarda belirleyici bir role sahip olmasının, sağ seçmenin endişelerini arttığına işaret eden Nelsson, "Sağ seçmen, Johansson hakkındaki gensoru önergesinde NATO tartışmalarının ön plana çıkması ve burada Kakabaveh'in belirleyici olmasından dolayı büyük rahatsızlık duyuyor." ifadelerini kullandı.



(Amineh Kakabaveh)

"Türkiye ile müzakereleri olumsuz etkileyecek" endişesi

Nelsson, Kakabaveh'in konumunun, Türkiye ile yürütülen NATO'ya üyelik müzakerelerini olumsuz etkileyeceği yönünde sağ seçmende büyük bir korku bulunduğunu belirtti.

Kritik bir dönemde Johansson hakkındaki gensoru önergesinin, İsveç halkının genel anlamda siyasete güvenini de çok düşürdüğünü söyleyen Nelsson, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Siyasete güven yüzde 35'e düştü"

"Kutuplaşma derinleşiyor. İsveç halkı arasında ilk kez duygularını açıkça ifade edenlere şahit oldum. Bu beni çok şaşırtırken, siyasete güven de yüzde 35'e kadar düştü."





5 günde 3 kez fikir değiştirdi

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

AA'nın haberine göre, Kakabaveh de 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Terör örgütünden emir aldı

İsveç basını, Kakabaveh'in, YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını yazmıştı.

Kakabaveh, 2019'da İslam karşıtlığı yüzünden Sol Parti'den ihraç edilmişti.

Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler, Kakabaveh'in İslam karşıtı söylemlerinin parti politikalarına büyük zarar verdiğini belirterek, partiyle ilişkisinin kesilmesine karar verdiklerini söylemişti.