Petrol
123.42
-0.13%
Euro
18.512
0.64%
Dolar
17.2037
0.45%
Altın
1.022
0.19%
Borsa
2534
-0.24%
Bitcoin
520.692
-0.06%
BTXN Coin
11.20
0.44%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    İsveç'te seçmenler, Amineh Kakabaveh'ten rahatsızlık duyuyor

    Ülkedeki sağ seçmen, Kakabaveh'in belirleyici olmasından endişe ediyor. Kakabaveh'in konumunun, Ankara ile NATO konusundaki görüşmeleri etkileyebileceğine dair korkuya yol açtığı belirtildi.
    • 09.06.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsveç'te seçmenler, Amineh Kakabaveh'ten rahatsızlık duyuyor

    İsveç'te bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İskandinav ülkesindeki siyasetin gidişatını etkilemesiyle dikkat çekiyor.

    Terör örgütü YPG/PKK destekçisi Kakabaveh, ülkedeki sağ seçmenler arasında huzursuzluğa yol açtı.

    Anket şirketi Demoskop'un yaptığı araştırmada tablo ortaya çıktı.

    Kakabaveh tartışması

    Sağ seçmenin, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasına, İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü NATO'ya üyelik müzakerelerinin karıştırılmasının yanlış olduğu görüşünü taşıdığını ve bu süreçte Kakabaveh'in siyasete etkisinden rahatsızlık duyduğunu gösterdi.

    Demoskop Genel Müdürü Karin Nelsson, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç solunda, muhalefetteki sağ partilerce seçimlere üç ay kala Johansson hakkında gensoru verilmesinin büyük hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

    "Sağ seçmen büyük rahatsızlık duyuyor"

    Kakabaveh'in meclisteki oylamalarda belirleyici bir role sahip olmasının, sağ seçmenin endişelerini arttığına işaret eden Nelsson, "Sağ seçmen, Johansson hakkındaki gensoru önergesinde NATO tartışmalarının ön plana çıkması ve burada Kakabaveh'in belirleyici olmasından dolayı büyük rahatsızlık duyuyor." ifadelerini kullandı.

    İsveç te seçmenler, Amineh Kakabaveh ten rahatsızlık duyuyor #1
    (Amineh Kakabaveh)

    "Türkiye ile müzakereleri olumsuz etkileyecek" endişesi

    Nelsson, Kakabaveh'in konumunun, Türkiye ile yürütülen NATO'ya üyelik müzakerelerini olumsuz etkileyeceği yönünde sağ seçmende büyük bir korku bulunduğunu belirtti.

    Kritik bir dönemde Johansson hakkındaki gensoru önergesinin, İsveç halkının genel anlamda siyasete güvenini de çok düşürdüğünü söyleyen Nelsson, değerlendirmesinde şunları söyledi:

    "Siyasete güven yüzde 35'e düştü"

    "Kutuplaşma derinleşiyor. İsveç halkı arasında ilk kez duygularını açıkça ifade edenlere şahit oldum. Bu beni çok şaşırtırken, siyasete güven de yüzde 35'e kadar düştü."

    İsveç te seçmenler, Amineh Kakabaveh ten rahatsızlık duyuyor #2

    5 günde 3 kez fikir değiştirdi

    Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

    AA'nın haberine göre, Kakabaveh de 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

    Terör örgütünden emir aldı

    İsveç basını, Kakabaveh'in, YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını yazmıştı.

    Kakabaveh, 2019'da İslam karşıtlığı yüzünden Sol Parti'den ihraç edilmişti.

    Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler, Kakabaveh'in İslam karşıtı söylemlerinin parti politikalarına büyük zarar verdiğini belirterek, partiyle ilişkisinin kesilmesine karar verdiklerini söylemişti.


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Ocak-mayıs döneminde 22,1 milyon dolarlık balık unu ve yağı ihraç edildi
    Ekonomi

    Ocak-mayıs döneminde 22,1 milyon dolarlık balık unu ve yağı ihraç edildi

    Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3'üncü sezon paylaşımı
    Magazin

    Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3'üncü sezon paylaşımı

    Görüş Bildir