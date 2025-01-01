İsveç'te yılbaşı kutlaması yerine Filistin'e destek gösterisi

AA

İsveç'te yeni yıl kutlamaları, beklenmedik bir şekilde gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanında milyarlarca kişi yılbaşının gelişini çeşitli eğlencelerle kutlarken, başkent Stockholm'de Gazze halkı anıldı.

Yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

ÖLEN ÇOCUKLARIN YASI TUTULDU

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, yılbaşını kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu.

"SOYKIRIMI DURDURUN"

İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüşe geçen göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son", "Katil İsrail" sloganları attı.

"İSRAİL ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜRKEN YILBAŞI KUTLAYAMAYIZ"

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Grup adına yapılan açıklamada da İsrail'in çocuk, kadın ve gazetecilere yaptığı katliamdan dolayı yılbaşının kutlanmadığı, bunun yerine Filistin halkının sesinin duyurulmaya çalışıldığı belirtildi.