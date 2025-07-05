İsveç'te yüzlerce kişiden Filistin'e destek: Protesto yürüyüşü düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde sürerken, dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması için protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

"SİYONİST REJİMİN FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMINI DURDURUN" YAZILI PANKARTLAR TAŞINDI

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğrafları ve "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüyen göstericiler, İsveç hükümetini, İsrail'e karşı suskun kalmakla suçladı.

YAHUDİ ASILLI İSVEÇLİ AKTİVİST GÖSTERİYE DESTEK VERDİ

Gösteriye destek veren Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın durdurulması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'de 2 yıldır soykırım yaptığını belirten Feiler, "İsrail'in soykırımı bitmiyor devam ediyor, bizim gösterilerimiz de aynı şekilde İsrail'e karşı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ENTELEKTÜEL GAZETECİLER UYANIYOR, GERÇEKLERİ GÖRÜP, İNSANLARA AKTARIYOR"

Dünya medyasının artık İsrail'in yaptığı soykırıma sessiz kalamadığını dile getiren Feiler, sözlerine şöyle devam etti: