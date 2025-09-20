İsveç'ten Gazze'ye destek: İsrail'in saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, dünyadan da İsrail'e yönelik tepkiler büyüyor.

Bu kapsamda son olarak İsveç'in başkenti Stockholm'de protestocular bir araya gelerek, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü "soykırım savaşının" sona ermesini talep etti.

"SOYKIRIMI DURDURUN" MESAJI VERİLDİ

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrailli şirketlerin boykot edilmesi ve İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istedi.

"Bu bir savaş değil, soykırım", "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Direniş, özgürlük, adalet ve yeniden yapılanma" sloganları atan İsveçliler "Soykırımı durdurun" mesajı verdi.

"BURADA TOPLANDIK ÇÜNKÜ GERÇEĞİ DİLE GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

Gösteriye destek veren İsveç'in en büyük gazetesi Aftonbladet'in köşe yazarı Jan Guillou, İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığını söyledi.

Eskiye göre Filistinlileri destekleyenlerin oranının arttığını kaydeden Guillio, "Burada toplandık çünkü gerçeği dile getirmek zorundayız. Filistin’de yaşanan şey bir soykırımdır. Bunu herkes görebiliyor. İsveç'te çok az kişi bunu kabul etmeye cesaret ediyor. Soykırımı açıkça kabul etmeleri için hükümetimizi zorlamalıyız." dedi.

"DÜNYA SESİZ DEĞİL AMA BÖLÜNMÜŞ DURUMDA"

Filistin konusunda dünyanın bölündüğünü belirten Guillou, şu ifadeleri kullandı: