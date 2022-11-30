İsveç'ten NATO mesajı: Türkiye'yle görüşmelerde ilerleme var

Dışişleri Bakanı Billström, "NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim" dedi.

İskandinav ülkesi İsveç, NATO'ya katılmak istiyor.

Türkiye ise bu ülkeden iadesini istediği isimlerle ilgili gerekli adımların atılmasını talep ediyor.

İsveç'ten NATO açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Ankara ile gerçekleştirilen NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve çok yakında Türkiye'ye gideceğini belirtti.

Dün Bükreş'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Billström arasında görüşme gerçekleştirildi.

İsveç: Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var ViDEO

"Görüşmelerde ilerleme sağlandı"

Görüşmeyi ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye değerlendiren Billström, "NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı.

Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Billström: Sabit bir zaman dilimini işaret etmek yanlış olur

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin, ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Billström, şöyle dedi:

"Sabit bir zaman dilimini işaret etmek yanlış olur. Ancak dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan, ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir."