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AA

İsviçre'nin güneyindeki Valais kantonunda yer alan Blatten köyünün büyük bir kısmı buzul çökmesi nedeniyle yok oldu.

Buzulun çökmesiyle köyün büyük bölümü devasa bir buz, çamur ve moloz yığınıyla kaplandı.

AFET SONRASI BİR KİŞİ KAYBOLDU

Yetkililer, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bildirilmediği felaket sebebiyle köydeki birçok evin yıkıldığını aktardı.

Ayakta kalan evlerin ise sular altında kaldığı ifade edildi.

1 KİŞİ KAYBOLDU

1 kişinin kaybolduğunu belirten yetkililer, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs'ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

Kaybolan 65 yaşındaki şahsın arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

BUZULUN ÇÖKMESİYLE DEPREM MEYDANA GELDİ

Buzul çökmesi sonucu 3,1 büyüklüğünde hissedilen bir deprem yaşandığı da belirtildi.

Blatten'te yaşanan heyelan ve su seviyesinin artması nedeniyle bazı komşu köylerde de tahliyeler yaşanıyor.

"EVİNİZİ KAYBETMEK KORKUNÇ BİR DURUM"

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Evinizi kaybetmek korkunç bir durum. Şu anda Blatten sakinleri için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Blatten'de yaşanan bu olağanüstü doğa hareketliliği, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak İsviçre Alplerinde artan buzul erimeleri ve hareketlilik risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

KÖY 19 MAYIS'TA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Valais kantonu yetkilileri, dün buzul hareketliliği nedeniyle Lötschental bölgesinde yer alan Blatten köyünün 'özel bir durumda' olduğunu duyurmuş, yerel saatle 15.30'da korkulan afet gerçekleşerek, Birch Buzulu'nun devasa bir kısmının koptuğu bildirilmişti.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy, 19 Mayıs'ta yetkililer eşliğinde neredeyse tamamen tahliye edilmişti.