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AA

Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından, yabancı ülkeler tarafından zengin topraklara yönelik ziyaretler kesintisiz sürüyor.

Stratejik hamlelerle Suriye ile diplomatik ilişkiler kurmaya çalışan Batı ve Avrupa ülkeleri, ardı ardına bakanlar göndermeye başladı.

Almanya ve Fransa'nın ardından, İtalya da dışişleri bakanını Suriye'ye göndererek, diplomatik temaslarını güçlendirme yoluna gitti.

EMEVİ CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Şam'daki Emevi Camisi'ni ziyaret ederek, bu temaslara ilk adımını attı.

Beraberindeki heyetle Şam'daki ziyaretini sürdüren Tajani, cami hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Tajami ardından, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştü.

İki arasındaki görüşme hala sürerken, ele alınacak ana konunun Suriye'deki yeni yönetimin izleyeceği yol olacak.

"GELECEĞE UMUTLA BAKABİLMESİ GEREKİR"

Tajani, İtalya'nın başkenti Roma'da Quint ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere) arasında gerçekleştirilen toplantının ardından, Suriye'nin geleceğine ilişkin yorumlarda bulunmuş ve Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması için partnerler arası işbirliğinin "stratejik" bir etken olduğunu bildirmişti.

Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması için partnerler arası iş birliğinin "stratejik" bir etken olduğunu vurgulayan Tajani, Suriye halkının barış, istikrar ve refah dolu bir geleceğe umutla bakabilmesi gerektiğini kaydetti.

Tajani, bunun ortak bir hedef olduğuna işaret ederek, "Diplomasilerimiz arasındaki koordinasyon ve uyum, bu ortak hedefe ulaşmak için kullanılan stratejik unsurlardır" ifadelerini kullandı.

Tajani'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.