İtalya: Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etme kararı ciddi bir hata

Gazze'de yaşanan drama dünya kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından bölgedeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

"BÖLGENİN TAMAMINI İŞGAL KARARI CİDDİ BİR HATA"

İtalya'nın Filistin topraklarının gasbedilmesine karşı çıktığını yineleyen Tajani, bu durumun Orta Doğu'da barışın inşası için tek çözüm olan iki devletli çözüme zarar verdiğini belirtti.

Tajani dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeye karar vermesinin aktarılması üzerine, bunun "ciddi bir hata" olacağını belirterek, İtalya'nın Filistin devletini tanımaya "hazır olmadığını" da yinelemişti.

TOPRAK İŞGALİ DEVAM EDİYOR

Filistin resmi verilerine göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da yaklaşık 770 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm sürecini baltaladığını belirterek yıllardır derhal durdurulması çağrısı yapıyor.

ÖLÜ SAYISI 61 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.