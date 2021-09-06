İtalya'da 3 bin 361 yeni vaka

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 3 bin 361 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 129 bin 567'ye yükseldi.

Kısıtlamaların gün geçtikçe arttığı İtalya'da koronavirüs vakaları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 134 bin 393 testte 3 bin 361 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 574 bin 787'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 136 bin 20 olarak kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 129 BİN 567

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 129 bin 567'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 bin 977 artışla 4 milyon 309 bin 200'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 292 bin 96 doz aşı uygulandı.

Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 790 bin 581 oldu.