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- İtalya'da 3 bin 361 yeni vaka
İtalya'da 3 bin 361 yeni vaka
İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 3 bin 361 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 129 bin 567'ye yükseldi.
- AA
- 06.09.2021 - 22:04
Kısıtlamaların gün geçtikçe arttığı İtalya'da koronavirüs vakaları açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 134 bin 393 testte 3 bin 361 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 574 bin 787'ye ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 136 bin 20 olarak kaydedildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 129 BİN 567
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 129 bin 567'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 3 bin 977 artışla 4 milyon 309 bin 200'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 292 bin 96 doz aşı uygulandı.
Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 790 bin 581 oldu.