İtalya'da 846 kişi daha korona nedeniyle hayatını kaybetti

İtalya'da vaka sayıları düşse de korona kaynaklı can kayıplarındaki artış devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 844 kişiye korona tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 870 bin 576'ya yükseldi.

Aktif hasta sayısı da 663 bin 313'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 3'e geriledi.

846 CAN KAYBI DAHA

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 846 artarak 65 bin 857'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 789 artarak, 1 milyon 141 bin 406 oldu.

Salgının ülkedeki gidişatını değerlendiren İtalya Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, bugünkü verilerin çelişkiler barındırdığını belirterek "14 binden fazla pozitif vaka var buna karşın yapılan testlere göre pozitif çıkma oranı yüzde 10'un altında." dedi.

Rezza, hasta ve yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düştüğünü ancak bugünkü ölü sayısının 846 ile yine çok yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Rezza, Noel ve yılbaşı tatili dönemine ilişkin herhangi bir tedbir almadan girerlerse işin sonunun topyekun kapanmaya gideceği uyarısında da bulundu.