İtalya'da binlerce kişi, Sumud Filosu’na destek için yürüdü

İtalya’dan Küresel Sumud Filosu’na katılacak teknelerin buluşma noktalarından Sicilya Adası’nın Katanya Limanı’nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayrakları ve filoya destek mesajları içeren dövizlerle şehir merkezine yürüdü.

Katanya şehir merkezinde Cali ve Vittorio Emanuele 2 caddeleri ile Duomo Meydanı’ndan geçen kortej, Federico di Svevia Meydanı’ndaki miting alanında sona erdi. Yürüyüş boyunca göstericiler, “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “İntifada” gibi sloganlar attı.

MİTİNG ALANINDA MESAJLAR

Kortejin son bölümündeki ekranda “Gazze, biz geliyoruz” yazısı yansıtıldı. Etkinlik düzenleyicilerinden bir öğrenci, yürüyüşe 15 bin kişinin katıldığını söyledi. Bir aktivist ise “Çok az şey yapıyoruz. Bu soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK MESAJI

Bir başka aktivist, “Kalplerimiz, bu limandan ayrılacak olan ve Akdeniz’in farklı limanlarından Gazze’ye abluka kırmak ve yardım götürmek için hareket eden arkadaşlarımızla birlikte atıyor. Bizim mesajımız mücadeleye devam etmektir. Bugün çok güzel bir gösteriye imza attık. Yarın rutin işlerimize döneceğiz, ama on binlerce kişi katledilirken normale dönmek söz konusu olamaz.” dedi.

FİLOLARIN GAZZE'YE YOLCULUĞU

İtalya’dan katılacak tekneler, 7 Eylül Pazar hazırlıklarını tamamlayarak Barselona’dan yola çıkan teknelerle buluşacak ve Gazze’ye doğru yola devam edecek.

Filistin ile dayanışma ve İsrail’in ablukasını kırmak amacıyla 44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona kentinden yola çıktı. Aynı gün, Cenova’dan toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan tekneler de filoya katılmak üzere Akdeniz’e açıldı.

"SUMUD" KAVRAMI

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında direnişi ve baskıya karşı durmayı simgeliyor. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kültürünü yaşatması, şiddet içermeyen sivil direniş ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Zeytin ağaçları ve köylü hamile kadınlar, bu kavramın simgesi olarak kullanılıyor.