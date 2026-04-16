Akın Gürlek, sokak çetelerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi

Türkiye, suç ve suçlularla mücadele konusunda yeni bir aşamaya geçiyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada sokak çeteleri konusunda tavizsiz olduklarını söylerken bu açıklamanın ardından operasyonlar daha da sıkışlaştırıldı.

Operasyonlar hız kesmeden devam ederken Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

"296 ŞÜPHELİ VE 6 SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK YAKALANDI"

"'Sokak çetelerine göz açtırmayacağız' demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz." diyen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Bayğaralar” çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan’da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı.

TOPLAM 221 KİŞİ TUTUKLANDI

Gürlek, yakalanan şüphelilerden 233’ü ile 6 suça sürüklenen çocuğun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuğun tutuklandığını ifade etti.

Bakan, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

"276 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU"

Operasyon kapsamında elde edilen gelirler hakkında da bilgi veren Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Mesajının sonunda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek; sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.