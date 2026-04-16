Volkan Demirel'den Henry Onyekuru iddialarına yanıt

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Gençlerbirliği Haber Ajansı'nın haberine göre; Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, Galatasaray maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

DEMİREL İDDİALARA YANIT VERDİ

Haberde, bu kararın yönetim kurulu ve teknik direktör Volkan Demirel'in ortak kararı sonucunda alındığı bildirildi.

Volkan Demirel, Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçı öncesi kadro dışı kaldığı iddiaları üzerine ilk kez konuştu.

"PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Basın mensuplarına açıklama yapan Volkan Demirel "Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benle alakalı.

Oynatırım ve ya oynatmam... Farklı şekilde lanse edilmesi, kulübümüze ve takımımıza zarar verir." dedi.

"TÜM İNSİYATİF BANA AİT"

Volkan Demirel ayrıca "Onyekuru, bizim oyuncumuz. Bir sene daha sözleşmesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ve Başakşehir maçında sahaya sürdüm.

O maçta istediğim gibi performans alamadım, sonraki raporlamamda başka bir şey düşündüğümü söyledim ama iş başka yere gitti.

İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım. Bizim futbolcumuz ve sözleşmesi var. Tüm inisiyatif bana ait." ifadelerini kullandı.