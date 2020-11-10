İtalya'da bir günlük korona bilançosu: 580 ölü 35 bin vaka

İtalya'da bir günlük korona bilançosu: 580 ölü 35 bin vaka

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 580 artarak 42 bin 330'a yükseldi.

Koronavirüsün ilk dalgasında ağır kayıplar veren İtalya'da, ikinci dalgada da bilanço ağırlaşıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 35 bin 98 kişiye korona tanısı konuldu.

Böylece salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 995 bin 463'e çıktı.

Aktif hasta sayısı 590 bin 110'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 971'e ulaştı.

BİR GÜNDE 580 CAN KAYBI

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 42 bin 330'a yükseldi. Bugün kayda geçen ölüm sayısıyla, nisan ayı ortasındaki seviyeye geri dönüldü.

Ülkede virüsü yenenlerin sayısı ise 17 bin 734 artarak 363 bin 23 oldu.