İtalya'da Etna Yanardağı'nda patlamalar devam ediyor

İtalya’nın Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı, 10 Ağustos'tan bu yana aktif olmayı sürdürürken patlamalar da devam ediyor.

10 Ağustos’ta başlayan volkanik faaliyet, 2 bin 980 ile 3 bin 200 metre rakım arasında yer alan üç ayrı bacadan yoğun lav akışıyla devam ediyor.

LAV AKINTISI 2 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bocca Nuova krateri ile Güneydoğu krateri arasındaki yamaçlarda birkaç lav akıntısı oluşurken, en uzun akıntının yaklaşık 2 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Güneydoğu kraterinden zaman zaman Stromboli tipi patlamalar ve kül çıkışları da gözlemlendi.

BİLİM ADAMLARI UYARDI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, durumun daha güçlü patlama senaryolarına dönüşme ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

AĞUSTOS AYINDAKİ DİĞER HAREKETLER

Lav akışı, 10 Ağustos’ta 3 bin metre rakımda Bocca Nuova ile Güneydoğu kraterleri arasında açılan effüzif çatlak tarafından besleniyor ve 14 Ağustos’ta yeniden etkin hale geldi.

En ileri lav hattı yaklaşık 2 bin 700 metre yüksekliğe ulaştı.

Bu sırada Güneydoğu Krateri’nden farklı şiddetlerde süren patlamalı faaliyet, zirve bölgesine kül yayılmasına neden olurken, havacılık alarmı turuncu seviyede tutuluyor.