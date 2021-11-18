İtalya'da hortum can aldı

Hortum nedeniyle 53 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Felaket, altyapıya ağır hasar verdi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda hortum meydana geldi.

Akdeniz'in en büyük adası ve İtalya'nın 20 bölgesinden biri olan Sicilya'da, şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi.

Çok sayıda ev su altında kalırken, araçlar ilerleyemedi. Adanın farklı noktalarında hortum çıktı.

İTALYA'DA HORTUM FELAKETİ

Hortum anı, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Modica yakınlarında 53 yaşındaki bir sakinin hortum nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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ALTYAPIDA HASAR BÜYÜK

Talihsiz adamın, şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur sırasında evinin önündeki korkuluğu düzeltmek için evinden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Modica Belediye Başkanı ise, "Son derece şiddetli bir hava dalgası bölgemizi etkiledi. Evlerde, çiftliklerde ve altyapıda çok büyük hasar var. Halkı, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.