İtalya'da milyarder Jeff Bezos'ın düğünü protesto edildi

Dünyanın en zengin dördüncü ismi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez'in İtalya'daki 3 gün süren düğün törenleri dünya gündeminde...

Perşembe günü Venedik kentindeki Cannaregio'nun merkezinde bulunan Madonna dell'Orto adlı Orta Çağ kilisesinin avlusunda başlayan kutlamalar, dün kentin doğu kesiminde bulunan ve surlarla çevrili son derece korunaklı tarihi Arsenale'deki (Venedik Tersanesi) törenle sona erdi.

PROTESTOLAR DEVAM ETTİ

Bezos çiftinin düğün töreninin son gününde yüzlerce protestocu, "düğün şatafatına hayır" demek için Venedik'in merkez sokaklarında yürüyüş düzenledi.

Kentte 3 gün süren düğün törenini "milyarder Bezos'un şehri sömürüsü" olarak nitelendiren protestocular, yürüyüşte "Öpücüklere evet, Bezos'a hayır", "Bezos yoksa savaş da yok", "Gezegen yanıyor ama sorun değil, işte Lauren Sanchez'in 27 elbiselik listesi" yazılı renkli pankartlar taşıdı.

"BAŞKALARINI SÖMÜREREK PARA BİRİKTİRİYORLAR"

Protestocular arasında yer alan Martina Vergnano yaptığı konuşmada, "Bu zenginlerin planlarını bozmaya devam etmek için buradayız. Başkalarını sömürerek para biriktiriyorlar. Oysa bu kentin koşulları hala kırılgan." dedi.

Amazon'un kurucusu Bezos'un Venedik'i korumak için çalışan üç çevre araştırma kuruluşuna 1'er milyon euro bağışlamasına değinen Venedikli aktivist Flavio Cogo ise "Biz vatandaşlarına adanmış, özgür bir Venedik istiyoruz. Bu bağışlar sadece birer sadaka ve Bezos'un vicdanını rahatlatmaya yönelik." ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ SAN GIORGIO ADASI'NDA EVLENDİLER

Kutlamalar perşembe günü, Cannaregio'nun merkezindeki Madonna dell'Orto adlı Orta Çağ kilisesinin avlusunda başlamıştı.

Bezos ve Sanchez çifti, cuma günü Venedik kentindeki San Giorgio Adası'nda düzenlenen nikah töreniyle evlenmişti.

DAVETLİ LİSTESİNDE ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Bezos ve Sanchez'in 3 gün süren düğün törenlerinde; Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, Oprah Winfrey, Kris Jenner, Kim ve Khloe Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner ile Dolce & Gabbana markasının kurucusu Domenico Dolce davetliler arasında yer alırken, davetli listesinde toplamda 200-250 kişi bulunuyordu.

GÜVENLİK ENDİŞESİ NEDENİYE YER DEĞİŞİKLİĞİ

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos karşıtı bir grubun, düğün töreninin son gününde bir yürüyüş planladıkları açıklanmıştı.

Yetkililer, güvenlik önlemlerini artırmış ve kapanış partisi daha tenha bir yer olan Arsenale eski tersanesine taşınmıştı.