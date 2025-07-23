İtalya'da ölü ilan edilen adam 30 dakika sonra gözlerini açtı

İtalya’nın Tarquinia kentinde inanılmaz bir tıbbi vaka yaşandı.

78 yaşındaki yaşlı adam, evinde geçirdiği ani kalp durması sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, tüm müdahalelere rağmen adamın kalbinin iki kez durduğunu ve maalesef kurtarılamadığını açıkladı.

30 DAKİKA SONRA DİRİLDİ

Ölüm raporu yazıldı, aile bilgilendirildi ve tabutun getirilmesi beklendi.

Etrafındakiler, yaşlı adamın hayatını kaybettiği gerçeğiyle yüzleşirken, inanılmaz bir şey oldu.

Yaklaşık 30 dakika sonra, doktorlar ve hemşirelerin şaşkın bakışları arasında, “ölü” kabul edilen adam aniden gözlerini açtı.

"ÇOCUKLARIM NEREDE"

Hareket etmeye başlayan yaşlı adamın ilk sözü “Çocuklarım nerede?” oldu.

Bu beklenmedik diriliş karşısında hem ailesi hem de sağlık çalışanları büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Olayın ardından yaşlı adam hemen hastanenin yoğun bakımına alındı.

Doktorlar, bu tür vakaların nadiren görüldüğünü ve tıp dünyasında “Lazarus Sendromu” olarak adlandırıldığını ifade etti.

LAZARUS SENDROMU NEDİR?

Uzmanlar bu olağanüstü durumu “Lazarus Sendromu” olarak adlandırıyor. Tıbbi adıyla bu sendrom, kalbi durmuş ve hayat belirtisi göstermeyen kişilerin, kısa süre içinde hiçbir müdahale olmadan yeniden yaşama dönmesi anlamına geliyor.

Lazarus Sendromu’nun nasıl gerçekleştiğine dair kesin bir açıklama bulunmasa da bazı doktorlar, kalp masajı sırasında göğüste biriken havanın ya da uygulanan ilaçların gecikmeli etkisinin bu duruma neden olabileceğini öne sürüyor.