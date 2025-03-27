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AA

İtalya'da dehşet veren olay...

İtalyan basınında çıkan haberlerde, dün akşam yerel saatle 17.40 civarında bir yolcu otobüsünün, Vittorio Meydanı ile Vittorio Emanuele 1 Köprüsü yakınlarında, geriye doğru manevra yaptığı sırada Po Nehri'ne düştüğü belirtildi.

Olay anında otobüste yolcu bulunmadığı aktarılan haberlerde, nehre düşen otobüse ilk müdahaleyi, kanocuların yaptığı kaydedildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Otobüsten yaralı olarak kurtarılan sürücü Nicola Di Carlo'nun (64), daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

OKULDAN ÇOCUKLARI ALMAYA GİTMİŞ

İtfaiye ekiplerinin, otobüsün enkazını nehir yatağından kaldırmak için çalışma başlattığı aktarılan haberlerde, kazanın otobüsün bir müze gezisi için okuldan çocukları almaya gittiği sırada meydana geldiği ifade edildi.