İtalya’da restoranı dev dalgaların vurduğu anlar kamerada

İtalya’nın güneyini Harry Siklonu vurdu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Sicilya, Calabria ve Sardinya'da hayat durma noktasına geldi.

Kara yolu ağları, demir yolu bağlantıları, deniz taşımacılığı ve havaalanı sistemi, siklondan ciddi şekilde etkilendi.

500 MİLYON EUROLUK HASAR

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu dalgalar da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sicilya'da yaklaşık 190 ve Sardinya'da yaklaşık 150 kişi tahliyesi edilirken ve yalnızca Sicilya'da 500 milyon eurodan fazla hasar meydana geldiği aktarıldı.

Sicilya’ya bağlı Catania yakınlarındaki San Giovanni Li Cuti bölgesinde bulunan bir restoranı şiddetli dalgalar vurdu.

RESTORANI DEV DALGALAR VURDU

Dalgaların etkisiyle camları kırılan deniz kenarındaki restoranın yemek bölümünü sular bastı.

İtalya’da etkili olan siklon nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.