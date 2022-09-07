Lig Partili politikacı, yanına gittiği kadını Floransa'dan zorla çıkarma imasında bulundu. Görüntüler, eleştiri oklarının hedefi oldu.

25 Eylül’de yapılacak genel seçimler için İtalya geri sayıma geçti.

Ülkedeki göçmen karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi'nden bir siyasetçi, Floransa'da yanına yaklaştığı kadına ırkçı saldırıda bulundu.

"Onu burada görmemek için bize oy verin"

Alessio Di Giulio, elinde kamerayla kadının yanına giderek, "25 Eylül'de Lig'e oy verdiğinizde onu bir daha Floransa'da görmeyeceksiniz." dedi.

Di Giulio, söz konusu ifadesini tekrarlarken, Roman kadın da "Hayır, öyle deme." diyerek karşılık verdi.

Tepkilerin odağına oturan video

İtalyan siyasetçinin ırkçı yaklaşımı, tepkileri beraberinde getirdi. Merkez sol Demokrat Parti lideri Enrico Letta, "Bu seçim kampanyasında bazı şok edici şeyler oluyor." ifadesini kullandı.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella'nın ırkçılık suçlamalarına karşı kendini savunan Di Giulio, kız arkadaşının Nijeryalı olduğunu ve sadece “dilenme suçunu” kınamak istediğini savundu.

Salvini: Görüntüler aptalca

Lig lideri Matteo Salvini, görüntüleri "aptalca" şeklinde nitelendirerek, "Sorunları kanun ve düzen güçleriyle, kararlarla çözersiniz, videolarla tek bir kişiye değil." diye konuştu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda da "Umarım bu adamı bir daha görmeyiz", "Sözde politikacı", "Ona ve İtalyan takipçilerine yazıklar olsun, buna hakkınız yok." ifadelerine yer verildi.

İtalya'da Roman kadına ırkçı saldırı VİDEO