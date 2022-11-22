İtalya’da şarkı yarışmasıyla ünlenen rahibe kiliseyi bıraktı

8 yıl önce katıldığı şarkı yarışmasıyla ünlenen rahibe Cristina Scuccia, kiliseden ayrıldığını açıkladı. Scuccia “Kalbimin sesini dinlemeyi tercih ettim” dedi.

'O Ses İtalya' yarışmasındaki performansıyla dünya çapında ünlenen ve 'Çılgın Rahibe' olarak anılan Cristina Scuccia, kiliseden ayrıldı…

İtalyan televizyonuna başı açık halde, burnunda piercing ve kırmızı pantolon takımıyla çıkan Scuccia, “İnsanların benim hakkımda ne diyeceğini düşünmeden kalbimin sesini dinlemeyi tercih ettim. ” dedi.

Scuccia'nın kiliseden ayrıldığını açıklaması İtalya'da gündem yarattı.

“Değişim bir evrim işaretidir”

Verissimo isimli talk show'da artık İspanya'da garsonluk yaptığını söyleyen Scuccia, "Kalbinizin sesini cesaretle dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Değişim bir evrim işaretidir ama her zaman korkutucudur. Çünkü insanın kendisini sorgulamasındansa, kesinliklerine tutunması daha kolaydır." dedi.

Scuccia, "Bir doğru veya bir yanlış var mı?" diye sordu.

“Gözümü kararttım”

Bugün 34 yaşına olan olan Scuccia, rahibeliği bırakma kararında psikolog yardımı aldığını, bu kararının dini inancını bıraktığı anlamına gelmediğini ve hâlâ müzik kariyeri yapmak istediğini anlattı.

Scuccia, “Gözümü kararttım ve psikoloğuma da hep söylediğim gibi köprünün altında son bulmaktan endişeliydim.” diye konuştu.

‘Kafası karıştı’

The Guardian'a konuşan bir kilise kaynağı ise eski rahibenin çok ünlü olması ve bazı eleştiriler de alması nedeniyle "kafasının karıştığını" savundu.

Kaynak, "Ayrılmak onun kendi kararıydı. Televizyonda bu kadar çok görününce belki pusulanızı biraz kaybediyorsunuz. Gençti ve çok baskı altındaydı." iddiasında bulundu.

O Ses İtalya'ya katılan rahibe kiliseyi bıraktı VİDEO

Milyonlarca kez izlendi

Cristina Scuccia, 'O Ses İtalya' yarışmasına 26 yaşında olduğu 2014 yılında katılmıştı.

Jüri üyeleri arkaları dönük halde dinledikleri yarışmacının Alicia Keys'in hit şarkısı 'No One' performansından büyülenmiş, arkalarını döndüklerinde ise dini giysileri içinde bir rahibeyi görünce şaşkınlık geçirmişti.

Bir jüri üyesi o dönemde, "Birkaç dakika şaşkınlıktan konuşamadım" demişti.

Milano'daki bir manastırda rahibe olan Scuccia'nın performansı internette milyonlarca kez izlenmişti.

Albümü Papa'ya hediye etti

Yarışmayı da kazanan Scuccia, sonrasında Madonna'nın 'Like a Virgin' (Bir Bakire Gibi) şarkısının bir versiyonunu da içeren bir albüm çıkardı.

Albümünü Papa Francis'e hediye eden Scuccia'nın yeteneği, Katolik kardinallerin bile övgüsünü aldı.