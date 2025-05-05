İtalya'da selfie çekmek isterken canından oluyordu: Ağır yaralandı

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İtalya'nın başkenti Roma'da tehlikeli anlar...

47 yaşındaki turist, Kolezyum’un çevresini saran korkuluklara tırmanırken dengesini kaybederek düştü.

Sırtına demir saplanan turist, uzun süre çırpındıktan sonra bilincini kaybetti.

SELFİE İÇİN TIRMANDI

Görgü tanıkları, Tayvan’da ikamet eden ve kimliği açıklanmayan ABD vatandaşının daha iyi bir fotoğraf karesi yakalayabilmek için Kolezyum’un korkuluklarına tırmanmış olabileceğini söyledi.

İtalyan gazetesi Il Messaggero’nun haberine göre, olayı gören ziyaretçiler, hemen acil servisi aradı.

ABD'li turistin bulunduğu yerden çıkarılması, yaklaşık 20 dakika sürdü.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ağır yaralı turist, hayati tehlike taşıyan vakalar için kullanılan 'kırmızı kod' ile San Giovanni Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ameliyata alınan adamın vücuduna 80’den fazla dikiş atıldı.

Cuma gecesi itibarıyla hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

YETKİLİLER UYARIYOR

Yılda 7 milyondan fazla turisti ağırlayan Kolezyum, dünyanın en çok ziyaret edilen anıtları arasında yer alıyor.

İtalyan yetkililer, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu tarihi yapının sorumsuz davranışlar nedeniyle giderek yıprandığı konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.