İtalya'da şiddetli yağışlar etkili oldu

DHA

İtalya'nın Piyemonte Bölgesi'nde aşırı yağışlar etkili oluyor...

Yağışlar sonrası İtalya’nın Piyemonte Bölgesi'ndeki bütün akarsuların seviyesinin ‘endişe verici’ düzeye ulaştığı kaydedildi.

YETKİLİLER UYARDI

Ayrıca 100 kadar beldede taşkın riski uyarısı verildiği belirtildi.

Yetkililer, şiddetli rüzgar sebebiyle Milano, Piacenza ve Roma gibi pek çok kentte ağaçların devrildiğini duyurdu.

"KIRMIZI" KODLU UYARI VERİLDİ

Daha önce sel ve taşkınların yaşandığı Emilia-Romagna Bölgesi'nde ise yarın için ‘kırmızı’ kodlu uyarı verildiği açıklandı.