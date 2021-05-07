İtalya'da son 24 saatte 10 bin 554 yeni vaka

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 554 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 92 bin 747’ye yükseldi.

İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

TOPLAM CAN KAYBI 122 BİN 470'E YÜKSELDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 328 bin 612 koronavirüs testi yapıldığı ve 10 bin 554 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 92 bin 747’ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 207 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 122 bin 470’e yükseldiğini açıkladı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI 2 BİN 253

Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 580 kişinin iyileştiğini ve aktif koronavirüs hasta sayısının 397 bin 564 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının sayısı ise 55 kişi azalarak 2 bin 253’e geriledi.

6 MİLYON 877 BİN KİŞİYE İKİNCİ DOZ YAPILDI

İtalya’da bugüne kadar 22 milyon 644 bin 364 doz koronavirüs aşısı uygulanırken, 6 milyon 877 bin 239 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.