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- İtalya’da son 24 saatte 7 bin 567 yeni vaka
İtalya’da son 24 saatte 7 bin 567 yeni vaka
- İHA
- 14.05.2021 - 20:08
İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 298 bin 186 korona virüs testi yapıldığı ve 7 bin 567 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 722’ye ulaştığı kaydedildi.
182 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 182 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 782'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 782 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 339 bin 606 olduğunu belirtti.
YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 33 kişi azalarak bin 860'a geriledi.
İtalya'da bugüne kadar 26 milyon 141 bin 926 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 163 bin 50 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.