İtalya’da son 24 saatte 7 bin 567 yeni vaka

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 7 bin 567 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 146 bin 722’ye yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 298 bin 186 korona virüs testi yapıldığı ve 7 bin 567 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 722’ye ulaştığı kaydedildi.

182 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 182 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 782'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 782 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 339 bin 606 olduğunu belirtti.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 33 kişi azalarak bin 860'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 26 milyon 141 bin 926 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 163 bin 50 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.