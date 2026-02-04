İtalya'da tartışma yaratan melek figürlü fresk kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya'nın başkenti Roma'nın en eski kiliselerinden olan San Lorenzo in Lucina Bazilikası'ndaki restorasyonun ardından ortaya çıkan yüzü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye benzeyen melek figürlü fresk ülke gündeminde yer tutmaya devam ediyor.

Fresklerden birindeki yüzün, Başbakan Meloni'ye olan aşırı benzerliği haberlere konu olduktan sonra tartışmalara yol açarken, bu freski görmek isteyen pek çok kişinin de kiliseyi ziyaret etmesine neden oldu.

MELONİ'YE BENZEYEN FREKS KALDIRILDI

İtalyan basınına bir açıklama yapan bazilikadan sorumlu Piskopos Daniele Micheletti, restorasyondan geçen freskteki Başbakan Meloni’yi andıran yüz ifadesinin kaldırıldığını bildirdi.

"DUA YA DA AYİNE DEĞİL, SADECE O FRESKİ GÖRMEK İÇİN GELİYORLARDI"

Micheletti, söz konusu freskin haberlere çıkmasının ardından insanların bazilikaya dua etmek ya da ayin için değil sadece o freski görmeye veya fotoğraf çekmeye başladığını belirtti.

"ORİJİNAL HALİ KESİNLİKLE BÖYLE DEĞİL"

Bu arada, tartışmaların odağındaki isim restorasyon sorumlusu Bruno Valentinetti ise söz konusu freskte orijinal esere sadık kaldığını ve yeniden canlandırdığını söylese de bazilikanın iletişim sorumlusu Rahip Giulio Albanese, freskin eski orijinal halinin kesinlikle böyle olmadığını söyledi.

Diğer yandan, söz konusu freskin restorasyondan önceki haline ilişkin görseller de İtalyan basınında çıkarken, kamuoyunda freskin restorasyondan önceki haliyle sonrasındaki arasında fark olduğu kabul edildi.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Freskteki melek figürünün Meloni'ye benzemesi sebebiyle İtalya Kültür Bakanlığı ve bazilika yönetimi restorasyon çalışmasıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

MELONİ: HAYIR KESİNLİKLE BİR MELEĞE BENZEMİYORUM

Başbakan Meloni ise kilisedeki freskteki melek figürünün kendisine benzemesine ilişkin sosyal medya hesabından, freskin fotoğrafını, "Hayır, kesinlikle bir meleğe benzemiyorum." ifadesini ironi yaparak paylaştı.